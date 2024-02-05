Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:39
Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

BRENTFORD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BRENTFORD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 3-1 mağlup etmişti.

Brentford ise Tottenham deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


Manchester City haberleri brentford haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Fernando Muslera için bekleyiş!

Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Fernando Muslera için bekleyiş!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 16 sayı fark!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 16 sayı fark!
İtalyanlar duyurdu: Lazio'dan Galatasaray'a Luca Pellegrini yanıtı!

İtalyanlar duyurdu: Lazio'dan Galatasaray'a Luca Pellegrini yanıtı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon