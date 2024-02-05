Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BRENTFORD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 3-1 mağlup etmişti.
Brentford ise Tottenham deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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