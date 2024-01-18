Brentford'dan flaş transfer! Sergio Regulion
Brentford son olarak Manchester United'da forma giyen Sergio Regulion'u kadrosuna kattığı açıkladı.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford son olarak Manchester United'da kiralık olarak forma giyen ancak sözleşmesi feshedilen ve Tottenham'a dönen Sergio Regulion'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katıldı.
Manchester United ile 12 resmi maça çıkan Sergio Regulion bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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