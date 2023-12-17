Brest, deplasmanda eski Galatasaraylı golcüyü üzdü!
Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in takımı Nantes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brest'e 2-0 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 16'ıncı haftasında Nantes, evinde Brest'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi Brest, 2-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Hugo Magnetti ve 57. dakikada Steve Mounie kaydetti.
ESKİ GALATASARAYLI GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Nantes'ta Galatasaray'dan transfer edilen Mostafa Mohamed, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve suskun kaldı.
Yenilmezlik serisini 5'e çıkartan Brest, bu galibiyetle birlikte 28 puana ulaştı. Nantes ise 18 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Brest, Lorient'i konuk edecek. Nantes ise deplasmanda Lyon ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
- 'Bozuk saat bile...'
- O saatlere dikkat! Sağanak ve kar yağışı uyarısı...