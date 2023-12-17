Brest, deplasmanda eski Galatasaraylı golcüyü üzdü!

Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in takımı Nantes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brest'e 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 18:38
Brest, deplasmanda eski Galatasaraylı golcüyü üzdü!
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Fransa Ligue 1'in 16'ıncı haftasında Nantes, evinde Brest'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi Brest, 2-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Hugo Magnetti ve 57. dakikada Steve Mounie kaydetti.

ESKİ GALATASARAYLI GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Nantes'ta Galatasaray'dan transfer edilen Mostafa Mohamed, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve suskun kaldı.

Yenilmezlik serisini 5'e çıkartan Brest, bu galibiyetle birlikte 28 puana ulaştı. Nantes ise 18 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Brest, Lorient'i konuk edecek. Nantes ise deplasmanda Lyon ile karşılaşacak.


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