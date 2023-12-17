Eski Galatasaray başkanlarından çağrı: 'Maça çıkmayın'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 12:16

Güncelleme: 17.12.2023 - 12:33

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ve Mehmet Cansun ile eski yönetici Sedat Doğan, Sözcü Televizyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray eski yöneticisi ve hukukçu Sedat Doğan, Süper Kupa'daki derbi mücadelesinin Türkiye'de oynatılmaması hakkında şunları söyledi:

"BU BİR LİYATKATSİZLİK ÖRNEĞİDİR"

"Uluslararası ilişkilerde ülkelerin güçleri 'soft power' ve 'hard power' diye ayrılıyor. Spor bir 'soft power'. Siz en çok uluslararası ilişki kurduğunuz unsur olan sporda 100. yıl kupanızı Suudi Arabistan'da oynamaya kalkıyorsunuz. Bu bir liyakatsizlik örneğidir. Milleti dinlememe örneğidir."

"MAÇA ÇIKMIYORUZ DEMELERİ GEREKİR"

"Kulüplerin başvurularına rağmen TFF Başkanı şahsi egosu ve ihtirası ile 'Bu maçı Arabistan'da oynayacağız' diyorsa, bunda kötü niyet vardır. Tansiyonu yükseltmeden kulüplerin bu işi çözme iradesi vardı. Gelinen noktada yapılması gereken nettir. İki kulüp başkanı ve yönetimlerinin "Burada oynanmıyorsa maça çıkmıyoruz" demeleri gerekir. Ben Galatasaray Başkanı'ndan bekliyorum. Biri çıkmıyorum derse öbürü de çıkmaz."

"FENERBAHÇE'Yİ JİLETLEDİLER"

Doğan, Meler'e yapılan saldırı ile ilgili "Bir başkanın hakeme yumruk atması, popülaritesinden bu şekilde cezalandırıldı. 2 yıl önce Fenerbahçe Kadın Takımı Diyarbakır'da jiletlendi. Geçen sene Amed-Bursa maçında vahim işler oldu. Hem Diyarbakır'da hem de Bursa'da. Türkiye Cumhuriyeti bütün istihbaratı, İçişleri Bakanlığı'nın kaynaklarıyla bunu engelleyemedi. Ali Koç adil rekabet olmadığından bahsetti, liyakatli bir başkan ve yönetimin olmadığını ifade etti. Demokratik ülkelerde bunlar olsa, yönetim filan kalmaz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMI SAHAYA ÇIKARMAM"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ve Mehmet Cansun da, Süper Kupa'nın Arabistan'da oynatılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Ünal Aysal şu açıklamaları yaptı:

"Süper Kupa finalinin bu özel senede Türkiye'de oynanması lazım. Anlaşma bile yapılmış olsa ya ertelenir ya da tazminatı ödenir. Başkanlar bir araya gelip çözüm bulmak zorunda. Suudi Arabistan ısrarı devam ederse ya bu sene oynanmaması ya da önümüzdeki seneye ertelenmesi lazım. Bu ikisi de olmuyorsa; Galatasaray Başkanı olsam Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan duruşu sergileyip takımı sahaya çıkarmam."

"KİMSE ZORLA İŞ YAPTIRAMAZ"

Mehmet Cansun ise Süper Kupa için şu ifadeleri kullandı:

"Bu özel senede ülke sporunun iki çınarının milli beraberliği ortaya koyması çok önemli. Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan ya da başka bir ülkede finalin oynanması doğru olmaz. Galatasaray'a kimse zorla bir iş yaptıramaz. Gerekirse Galatasaray'ın Cumhuriyet'e bağlılığını ortaya koymak adına bu maça gidilmesin. Takım sahaya çıkmasın. Sergilenecek böyle sert bir tavırda bile başkan ve yönetimin yanındayız."