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Brezilya basını duyurdu: Beşiktaş'tan hücuma genç yetenek!

Brezilya basını duyurdu: Beşiktaş'tan hücuma genç yetenek!

28.05.2025 15:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Brezilya basını duyurdu: Beşiktaş'tan hücuma genç yetenek!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilya'da Vasco Da Gama forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Rayan ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarına başlayan ve kadrosuna potansiyeli yüksek genç oyuncular da katmak isteyen Beşiktaş'ın, 18 yaşındaki Rayan için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Brezilya basınından Globo, Beşiktaş'ın Vasco Da Gama'ya 7 milyon Euro'luk teklif yaptığını duyurdu. Brezilya ekibinin, potansiyeline inandığı genç oyuncusu için 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif gelmezse, ayrılık ihtimalinin olmadığını Beşiktaş'a ilettiği ifade edildi.

RAYAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın, Rayan'ın bonservisinin bir kısmını bile almaya sıcak baktığı, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.


Santrfor, forvet arakası ve kanatlarda oynayabilen Rayan'ın Beşiktaş'ın yanı sıra birçok takımın radarında olduğu öne sürüldü.

"ONU ŞİMDİ SATARSAK..."

Bu arada Vasco Da Gama Teknik Direktörü Rayan, Melgar'ı 3-0 yendikleri Copa Sudamericana maçında ilk golü atan Rayan için, "Onu şimdi satarsak, değerinden çok daha ucuza gidecek" ifadelerini kullandı.

Brezilya U20 Takımı ile şampiyon olduktan sonra Vasco Da Gama'da 22 maça çıkan Rayan, 11 maça ilk 11'de başladı. Bu sürede 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Rayan geçen sezon ise 36 maçın 16'sında ilk 11 çıktı.


İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Vasco de Gama

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