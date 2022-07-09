Brezilya basını yazdı: Fenerbahçe Willian Arao'yu bitirdi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 6 numara isteği son bulmak üzere. Brezilya basınına konuşan Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Willian Arao için yapılan teklifi doğruladı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Willian Arao'nun sarı-lacivertli kulübe transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Brezilya basınından UOL Sports'un haberine göre; Willian Arao, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Aynı haberde, sarı-lacivertli kulübün bir yöneticisinin, sözleşme detaylarını görüşmek için Brezilya'da olduğu belirtildi.
Globo ise 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin tamamlandığını öne sürdü. Son görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve yetenekli oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takıma imza atacağı kaydedildi.
BAŞKAN YARDIMCISI FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ DOĞRULADI
Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, "Fenerbahçe, resmi olarak teklifini yaptı. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Willian ile de bu teklifi paylaştık. Biraz piyasa araştırması yapıyoruz. Kısa süre içerisinde cevabımızı ileteceğiz" dedi.
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