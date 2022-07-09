Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un EuroCup'taki grupları belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un katıldığı EuroCup'ta gelecek sezonun grupları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00
Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un EuroCup'taki grupları belli oldu
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Basketbol EuroCup'ta 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi.

Çekilişe 14 ülkeden 20 takım katıldı. Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Frutti Extra Bursaspor A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Grup aşaması, 18 Ekim'de başlayacak. 10'arlı iki grupta ilk 8 sırayı alan takımlar, 8'li finallere yükselecek. 8'li final eşleşmelerinden itibaren tek maçlı eleme sistemine geçilecek.

ULEB Avrupa Kupası grupları şöyle:

A Grubu: Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Umana Reyer (İtalya), Frutti Extra Bursaspor, Lietkabelis (Litvanya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), Ratiopharm Ulm (Almanya), Germani Brescia (İtalya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya), Prometey (Ukrayna)

B Grubu: Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Türk Telekom, Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketball (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya), London Lions (Büyük Britanya)


ING Basketbol Süper Ligi Frutti Extra Bursaspor Türk Telekom EuroCup
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