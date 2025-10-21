Brezilya'dan flaş Anderson Talisca iddiası: 'Türkiye'de mutlu değil'

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında. Öte yandan Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

“TALISCA TÜRKİYE'DE MUTLU DEĞİL”

ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin haberine göre Anderson Talisca Türkiye'de mutlu değil ve oyuncu Brezilya'ya dönmek istiyor.

Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılan Talisca'nın sarı-lacivertlilerde kalmak istemediği ifade edildi.

MOURINHO'NUN GİDİŞİ MEMNUN ETMEDİ

Yine haberde Talisca'nın, Jose Mourinho'nun ayrılmasından memnun olmadığı aktarıldı.

CORINTHIANS VE BAHIA İDDİASI

Haberde Talisca'nın hayallerinden birinin Corinthians forması giymek olduğu belirtilirken, deneyimli futbolcu için Bahia'nın da güçlü bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkıp 778 dakika süre alan Talisca, 4 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı.