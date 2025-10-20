Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 17:40:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Reto Ziegler, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulundu. İsviçreli eski futbolcu, Fenerbahçe için teknik direktörlük hedefini de duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski sol beki Reto Ziegler, Ekol Sports'a açıklamalarda bulundu. 

İsviçreli eski futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel geri dönmek, çok özlemiştim. Eşime ve iki küçük kızıma bu harika şehri göstermek istedim. Fenerbahçe'de ilk dönemim çok iyi geçti. Ben aslında devam etmek istiyordum, Aziz Yıldırım da devam etmemi istiyordu ama Juventus'ta o dönem sorunlar olmuştu. Juventus çok iyi bir takımdı o zaman ama benimle devam etmek istemediler. O yüzden ilk dönem öyle bir sorun yaşadım. Hatırladıkça hala üzülüyorum. Çok zor bir seneydi, başkanımızın durumu malum cezaevindeydi. Taraftarlar arkamızdaydı ama çok zor bir sezondu. 

"HİLE YAPAN BİR TAKIM OLMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORDUK"

Bu zor şartlarda biz de sahada iyi olduğumuzu, hile yapan bir takım olmadığımızı göstermek istiyorduk. O yüzden çok zor günlerdi ama zor günleri bir noktaya kadar getirdik. Galatasaray maçı unutulmaz, orada gol attım. Onun ardından bir jest yaptım, yanlış anlaşıldı. Galatasaray taraftarına herhangi bir kötü amaçla yapmadım. Tamamen kanımın sarı-lacivert aktığını göstermek için yapmıştım. Çok zor bir yıldı. Arka arkaya çok zorlu olaylara tanıklık ettik ve Lefter'i de kaybettik, kulübümüzün efsanesi. Onun arkasında durmak istedim, son yolculuğunda yanında olmak istedim. Emre ve Volkan da bana 'Sen yeni oyuncusun ama gel' dediler. En önde taşıdım, hiç unutamıyorum çok özel bir gündü.

"BÖYLE BÜYÜK BİR KULÜBE BİR ANDA GELMEK OLMAZ"

Adım adım gitmek gerekiyor, böyle büyük bir kulübe bir anda gelmek olmaz. Adım adım ilerlemek istiyorum, Fenerbahçe'nin hocası olmak müthiş bir şey. Benim de hedeflerimden bir tanesi. Söylediğim gibi yavaş yavaş yükselmek istiyorum. Kulüp saha dışında bizim için her şeyi yapıyor, bize de sadece işimizi yapmak kalıyordu. Taraftarlar benim adımı söylediğinde maç öncesi onlara gitmek, onlarla birlikte olmak çok gurur vericiydi. Bütün kalbimle onlara da mutluluklar diliyorum, çok özlediğimi söylemek istiyorum."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Teknik Direktör #sol bek

