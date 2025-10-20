Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi: Resmi açıklama yapıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 16:28:00
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı evinde Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

FENERBAHÇE'DEN JHON DURAN AÇIKLAMASI

Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran, takımla çalışmalarda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."

