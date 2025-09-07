Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brezilya, Dünya Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı!

Brezilya, Dünya Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı!

7.09.2025 14:16:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Brezilya, Dünya Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı!

Brezilya, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura (Kojima, Fukudome, Tsukasa, Akimoto, Yamada, Araki, Iwasawa, Kitamado)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Setler: 12-25, 17-25, 25-19, 29-27, 16-18

Süre: 125 dakika

İlgili Konular: #japonya #Brezilya #FIVB Dünya Şampiyonası

İlgili Haberler

Brezilya engelini aşamadık: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı!
Brezilya engelini aşamadık: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Kadınlar VNL 2. etap 4. maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve sezondaki ilk yenilgisini adlı.
Daniele Santarelli'den Brezilya maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımlarından biri'
Daniele Santarelli'den Brezilya maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımlarından biri' 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yenerek 7'de 7 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, açıklamalarda bulundu. İtalyan başantrenör, her maçta gelişim gösterdiklerini söyledi.
FIVB Milletler Ligi'nde Japonya'nın rakibi Brezilya oldu!
FIVB Milletler Ligi'nde Japonya'nın rakibi Brezilya oldu! FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı finalde Japonya ile eşleşti.