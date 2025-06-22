Brezilya engelini aşamadık: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini aldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini Brezilya 25-18 kazandı.

Çekişmeli geçen 2. seti ay-yıldızlılar 25-23'le önde tamamladı. Yine aynı skorla biten 3. sette ise üstünlük Brezilya'nın oldu.

4. seti de 25-15 alan Brezilya durumu 3-1'e getirdi ve karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Daniele Santerelli'nin ekibi turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

Öte yandan mücadeleyi 17 bin 34 seyirci takip etti. Bu sayı FIVB Milletler Ligi'nin seyirci rekoru oldu.

ÜÇÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üçüncü hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

9 Temmuz Çarşamba:

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma:

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar:

21.00 Sırbistan-Türkiye