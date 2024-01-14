Lisansı çıkarılmamıştı... Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye sürpriz talip!

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:38
Lisansı çıkarılmamıştı... Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye sürpriz talip!
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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, MKE Ankaragücü, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU RAPOR VERDİ

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique'nin transferinin bitirilmesi yönünde yönetime rapor verdi.

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Lincoln Henrique'nin lisansını çıkartmamıştı. Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk maçındaki Gaziantep FK maçının kadrosuna ise dahil edildi.


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