Brezilya maçında sakatlanmıştı: TVF'den Hande Baladın açıklaması!

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
MİLLETLER LİGİ'NDE 3. HAFTA
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’da mücadele edecek.
16 takımın mücadele ettiği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Milli takım 8 maçta aldığı 7 galibiyet ile puan durumunda 4. sırada bulunuyor.
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye