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Brezilya maçında sakatlanmıştı: TVF'den Hande Baladın açıklaması!

Brezilya maçında sakatlanmıştı: TVF'den Hande Baladın açıklaması!

25.06.2025 14:09:00
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AA
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Brezilya maçında sakatlanmıştı: TVF'den Hande Baladın açıklaması!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), FIVB Milletler Ligi'nde oynanan Brezilya mücadelesinde sakatlanan milli oyuncu Hande Baladın'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MİLLETLER LİGİ'NDE 3. HAFTA

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’da mücadele edecek.

16 takımın mücadele ettiği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takım 8 maçta aldığı 7 galibiyet ile puan durumunda 4. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

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