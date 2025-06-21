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Güney Kore'yi set vermeden mağlup ettik... Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!

Güney Kore'yi set vermeden mağlup ettik... Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!

21.06.2025 20:45:00
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Cumhuriyet Spor
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Güney Kore'yi set vermeden mağlup ettik... Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-11'lik skorla hanesine yazdırdı.

İkinci sette de baskıyı sürdüren milliler, 25-13 ile maçta 2-0 öne geçti. Son seti de 25-17'lik skorla kazanan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Güney Kore zaferiyle Milletler Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, namağlup ünvanını sürdürdü.

Filenin Sultanları, ikinci haftanın son maçında yarın saat 19.30'da Brezilya ile karşılaşacak.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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