Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'dan ilk açıklama!

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı kadrosuna seçildi.

Sara, Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacak. Brezilyalı futbolcu TNT Sport'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDEN DE ÖTE..."

Brezilyalı yıldız ilk kez milli takıma seçilmesi hakkında, "Çocukluk hayalimden de öte, milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük bir hedefiydi. Her şey doğru zamanda gerçekleşir. Brezilya formasını giyecek olmaktan çok mutlu ve motiveyim; kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacağım" dedi.

ANCELOTTI'DEN SARA AÇIKLAMASI

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Sara'nın kadroya dahil edilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gabriel Sara, kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. Galatasaray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim. O ve diğer yeni oyuncuların ortamımıza nasıl uyum sağladıklarını ve karakterlerini öğrenmek istiyoruz."

38 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 38 maça çıkan Gabriel Sara, 6 gol atarken 3 asist yaptı.