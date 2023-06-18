Brezilya Milli Takımı'ndan Jorge Jesus'a kötü haber

Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:07

Güncelleme: 18.06.2023 - 17:07

Brezilya Milli Takımı, Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası sonrası teknik direktör Tite ile yollarını ayırmıştı.

Tite ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus da dahil birçok teknik adamın ismi gündeme gelmişti.

YENİ HOCAYI AÇIKLADILAR

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü açıkladı.

Goal'ün derlediği habere göre, Rede Globo'ya röportaj veren Başkan Rodrigues, Real Madrid ile sözleşmesi 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan Carlo Ancelotti ile anlaştıklarını duyurdu.

Jorge Jesus ile birlikte adaylar arasında yer alan Ancelotti'nin, Brezilya'nın teknik direktörü olarak göreve başlayacağı belirtildi.