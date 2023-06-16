Jorge Jesus'tan Ali Koç'a övgü!

Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 16.06.2023 - 09:38

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulunarak takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sarı lacivertli kulübe ve başkan Ali Koç'a olan sevgisini dile getirdi.

"KOŞULSUZ DESTEK OLDU"

Portekizli çalıştırıcı, Ali Koç'tan her zaman destek aldığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'deki ilk günümden beri başkan Ali Koç'tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Ali Koç, benim ve ailem için yaptıklarından çok minnettarım. Her şey gönlünce olsun. Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım."