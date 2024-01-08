Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:06

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:55

Brezilya Milli Takımı, Fernando Diniz'in görevden ayrılmasının ardından yeni teknik teknik direktörünü buldu.

Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğünün, 61 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Dorival Junior'a emanet edildiği açıklandı.

Geçen yıldan bu yana Sao Paulo'yu çalıştıran Dorival Junior, Sao Paulo'dan ayrılarak Brezilya'nın başına geçecek.

"BİR HAYAL GERÇEKLEŞTİ"

Ayrılığı resmen duyuran Sao Paulo'nun resmi kaynaklarına konuşan Dorival Junior, "Bu kişisel bir hayalin gerçekleşmesi, ki bu da ancak Sao Paulo'da yaptığım işlerin takdir edilmesi sayesinde mümkün oldu. Bu nedenle, başkan ve yönetim kurulu tarafından yetkin bir şekilde yönetilen bu önemli yeniden yapılanma döneminin bir parçası olduğunuz için size teşekkür etmeliyim. Son yıllarda altyapıya yapılan yatırım ve planlama sayesinde kulüp, piyasadaki en nitelikli profesyonelleri ağırlamaya hazır. Taraftarlara da tüm sevgi ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

DORİVAL JUNİOR KİMDİR?

Dorival Junior, kariyeri boyunca; Cruzeiro, Coritiba, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Santos, Atletico Mineiro, Internacional, Palmeiras, Sao Paulo, Ceara ve Athletico Paranaense gibi Brezilya'nın büyük kulüplerinde çalıştı.

61 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde 3 Brezilya Kupası, 1 Libertadores, 1 Sudamericana ve 1 Brezilya Serie B şampiyonluğu bulunuyor.