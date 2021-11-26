Brezilya Olimpiyat Komitesi'nin önceki başkanına rüşvet nedeniyle hapis cezası

26 Kasım 2021 Cuma, 11:08

Eski Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı Carlos Arthur Nuzman, Rio de Janerio’nun 2016 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması için düzenlenen kampanyada rüşvetten suçlu bulunarak hapse mahkum edildi.

Yargıç Marcelo Bretas, 20 yılı aşkın bir süre Brezilya Olimpiyat Komitesine başkanlık eden Nuzman’ı 30 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

79 yaşındaki Nuzman, Rio de Janerio’nun 2016 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerine rüşvet verilmesini planlama, suç örgütü kurma, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulundu.

Karara itiraz hakkı bulunan Nuzman’ın dava süreci tamamlanana kadar hapse atılmayacağı bildirildi.

Öte yandan mahkeme, oy satın alma olayına karışan eski Rio’nun Valisi Sergio Cabral’ı, Brezilyalı iş insanı Arthur Soares’i ve Komitenin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Leonardo Gryner'ı de hapse mahkum etti.

Savcılık iddianamesinde, Nuzman ve Rio'nun eski Valisi Cabral'ın, iş insanı Soares'den 2 milyon dolarlık bir ödeme talep ettiği bildirilmişti.

Soares'in, IOC'nin 2016 Yaz Olimpiyatları’na hangi ülkenin ev sahipliği yapacağına ilişkin oylamadan sadece 3 gün önce IOC'nun Senegalli bir üyesinin oğluna bu parayı ödediği iddia edilmişti.

Brezilya'nın 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahibi seçilmesi süreciyle ilgili yürütülen "Haksız Oyun" soruşturması kapsamında, 5 Ekim 2017’de Nuzman, oy satın alınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Suçlamaların ardından Nuzman, Brezilya Olimpiyat Komitesinden istifa etmişti.

2016 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak için Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, İspanya'nın başkenti Madrid, Japonya'nın başkenti Tokyo ve ABD'nin Chicago kenti yarışmıştı.