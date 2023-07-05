Brezilya'da Carlo Ancelotti dönemi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:21

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:21

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu.

Real Madrid ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Ancelotti, ardından Brezilya'nın yeni hocası olacak.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti ile anlaşıldığını duyurdu. Ednaldo Rodrigues, İtalyan teknik direktörün 2024 yazından itibaren Brezilya Milli Takımı'nda görev yapacağını, bir yıllık süre zarfında Diniz'in görev başında olacağını açıkladı.

Carlo Ancelotti

64 yaşındaki başarılı İtalyan hocanın, ilk milli takım görevi olacak ve 2024 yılının yaz ayında düzenlenecek Copa America'da takımını başarıya taşımaya çalışacak. Ancelotti'nin görev süresi 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından sona erecek.

Carlo Ancelotti göreve gelene kadar Brezilya'da görevi Diniz sürdürecek.

İtalyan teknik direktör, Brezilya Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları Neymar, Vinicius, Rodrygo ve Eder Militao'ya daha önce de teknik direktörlük yapmıştı.

64 yaşındaki başarılı teknik direktör, Milan'daki efsanevi oyunculuk kariyerinin ardından 1992 yılında İtalya Milli Takımı'nda Arrigo Sacchi'nin yardımcısı oldu.

CARLO ANCELOTTI'NİN KARİYERİ

Teknik direktörlüğe 1995'te Reggiana'da başlayan Ancelotti, ardından Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'ı çalıştırdı.

Ancelotti, 4 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 kez Premier Lig, 1 kez Bundesliga, 1 kez Fransa Ligue 1, 1 kez İtalya Serie A, 1 kez İspanya La Liga, 4 kez UEFA Süper Kupası kazandı.