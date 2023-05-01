Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Brezilya yanıtı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli takım görevi için Brezilya Futbol Federasyonu ile görüştüğü iddialarına açıklık getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 21:56
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Brezilya yanıtı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

İtalyan teknik direktör, Brezilya Milli Futbol Takımı ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Ancelotti, "Geleceğim hakkında konuşmayacağımı daha önce söylemiştim. Ama çıkan son tarihler saçmalık. Son tarih yok çünkü kimseyle görüşmedim" dedi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Ancelotti'den 25 Mayıs'a kadar cevap beklediği öne sürülmüştü.


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