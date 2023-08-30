Eski Fenerbahçeli Enner Valencia attı: Internacional tur atladı!
Eski Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın formasını giydiği Internacional, Libertadores Kupası çeyrek final ikinci maçında Bolivar'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen takım oldu.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional'e imza atmıştı. Enner Valencia ligde iyi bir başlangıç yapamasa da Libertadores'te takımını sırtlamaya devam ediyor.
Libertadores çeyrek finalinde Bolivar ile eşleşen Internacional, ilk maçı deplasmanda Enner Valencia'nın golüyle 1-0 kazanıp avantajı ele geçirmişti.
Enner Valencia
VALENCIA YARI FİNALE YÜKSELTTİ
Enner Valencia rövanş maçında da takımını sırtlayan isim oldu. Mücadelenin 11. ve 60. dakikalarında sahneye çıkan yıldız oyuncu, attığı iki golle takımının maçı 2-0 kazanıp yarı finale yükselmesinde kilit rol oynadı.
11 MAÇTA 4 GOL
Internacional formasıyla 11 resmi maça çıkan Enner Valencia bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı. Ekvadorlu santrfor bu gollerin hepsini Libertadores'Te attı.
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