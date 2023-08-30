Eski Fenerbahçeli Enner Valencia attı: Internacional tur atladı!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:54

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:54

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional'e imza atmıştı. Enner Valencia ligde iyi bir başlangıç yapamasa da Libertadores'te takımını sırtlamaya devam ediyor.

Libertadores çeyrek finalinde Bolivar ile eşleşen Internacional, ilk maçı deplasmanda Enner Valencia'nın golüyle 1-0 kazanıp avantajı ele geçirmişti.

Enner Valencia

VALENCIA YARI FİNALE YÜKSELTTİ

Enner Valencia rövanş maçında da takımını sırtlayan isim oldu. Mücadelenin 11. ve 60. dakikalarında sahneye çıkan yıldız oyuncu, attığı iki golle takımının maçı 2-0 kazanıp yarı finale yükselmesinde kilit rol oynadı.

11 MAÇTA 4 GOL

Internacional formasıyla 11 resmi maça çıkan Enner Valencia bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı. Ekvadorlu santrfor bu gollerin hepsini Libertadores'Te attı.