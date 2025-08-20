Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brezilyalı ekipler ile anılıyordu: Anderson Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!

20.08.2025 10:12:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında ülkesi Brezilya'ya döneceği iddia ediliyordu.

Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında kaçırdığı penaltının ardından sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Anderson Talisca, transfer durumu hakkında Brezilya basınından TNT Sports'a açıklamalar yaptı.

Brezilya basınında sıkça Corinthians ve Gremio ile anılan 31 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönüş ihtimalini reddetti.

"SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM"

Anderson Talisca, transfer iddialarını şu sözlerle reddetti:

"Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım."

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica eşleşmesi hakkında ise "Tek hedefim Şampiyonlar Ligi" açıklamasında bulundu.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta 13 gol atan Talisca, takımın en önemli hücum kozlarından biri olmuştu. 

