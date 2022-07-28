Brezilyalı futbolcu Neymar'a dava açıldı
Brezilyalı futbolcu Neymar'a Barcelona'yla yaptığı sözleşmesinde yolsuzluk olduğu nedeniyle dava açıldı. Brezilyalı süper yıldızın 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
Brezilyalı süper yıldız Neymar Jr, Barcelona döneminden kalma sorunları yaşamaya devam ediyor.
El Pais'in haberine göre, 30 yaşındaki yıldız oyuncu 17 Ekim günü hakim karşısına çıkacak. Neymar'ın Barcelona'daki sözleşmesinde yolsuzluk olduğu iddiasıyla açılan dava, Barcelona şehrinde görülecek.
2 YIL HAPİS İSTENİYOR
İddia makamı, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 ay önce düzenlenecek davada Neymar Jr'ın 2 yıl hapis cezası almasını talep ediyor.
Davanın Brezilyalı yatırım grubu DIS tarafından açıldığı kaydedildi. Yatırım şirketi, Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahip konumunda bulunuyor.
DIS, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığını ileri sürüyor. Yatırım şirketi, Neymar'a istedikleri hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon Euro'nun üzerinde tazminat talep ediyor.
Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Kadıköy'de Vladimir Putin sesleri!