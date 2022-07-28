Brezilyalı futbolcu Neymar'a dava açıldı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:47

Brezilyalı süper yıldız Neymar Jr, Barcelona döneminden kalma sorunları yaşamaya devam ediyor.

El Pais'in haberine göre, 30 yaşındaki yıldız oyuncu 17 Ekim günü hakim karşısına çıkacak. Neymar'ın Barcelona'daki sözleşmesinde yolsuzluk olduğu iddiasıyla açılan dava, Barcelona şehrinde görülecek.

2 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddia makamı, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 ay önce düzenlenecek davada Neymar Jr'ın 2 yıl hapis cezası almasını talep ediyor.

Davanın Brezilyalı yatırım grubu DIS tarafından açıldığı kaydedildi. Yatırım şirketi, Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahip konumunda bulunuyor.

DIS, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığını ileri sürüyor. Yatırım şirketi, Neymar'a istedikleri hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon Euro'nun üzerinde tazminat talep ediyor.

Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.