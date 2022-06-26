'Neymar, PSG'den ayrılmayı düşünüyor' iddiası

26 Haziran 2022 Pazar, 22:26

Paris Saint-Germain’de (PSG) 5 yıldır forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar takımdan ayrılmak istiyor.

2017’de rekor transfer ücretiyle PSG’ye katılan 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 24 milyon sterlin kazanıyor.

Fransız basınına göre, kulüpte istenmeyen adam haline gelen Neymar da kulüpten ayrılmanın yollarını arıyor. PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi de geçen sezon takımdaki eksikler hakkında konuşurken Neymar’ın gelecek sezon kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda spekülasyonlara yol açan bir açıklama yaptı.

PSG BAŞKANI’NDAN İMALI AÇIKLAMALAR

RMC Sport’a konuşan Al Khelaifi, “Neymar’ın bu yaz takımdan ayrılması mümkün mü? Size söyleyebileceğim tek şey, tüm oyuncuların geçen sezondan çok daha fazlasını yapmasını beklediğimiz. Çok daha fazla! Hepsinin yüzde 100 olması gerekiyor” dedi.

PSG Başkanı’nın bu açıklamalarıyla kendisini hedef aldığını düşünen Neymar’ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Ancak yüksek maaşı ve bonservis ücreti beklentisinin fazla olması transfer ihtimalini düşürüyor.

JUVENTUS’A ÖNERİLDİ

The Sun'da Brezilyalı forvetin temsilcilerinin Juventus ile görüştüğü belirtildi. Ancak İtalyan kulübü, oyuncunun mevcut ücretlerini karşılayamayacağını bildirdi ve maaş talebi değişmedikçe PSG’den ayrılması mümkün görünmüyor.