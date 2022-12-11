Brezilyalı futbolcu Neymar'dan Hırvatistan paylaşımı

11 Aralık 2022 Pazar, 11:52

Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Neymar, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a elenmelerinin ardından Instagram hesabından bir açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız takımıyla gurur duyduğunu belirtirken Hırvatistan mağlubiyetinin kariyerindeki en acı yenilgi olduğunu ifade etti.

Neymar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Bu maç kesinlikle kariyerimin en can yakıcı mağlubiyetiydi. Maçın ardından 10 dakika felçli gibi kaldım ve gözyaşlarım hiç durmadı. Ne yazık ki uzun bir süre bu sonucu unutmayacağım."

"Sonuna kadar savaştık ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü bağlılık ve özveri olarak çok iyi durumdaydık. Bu takım, Brezilya, biz hak ettik ancak tanrının isteği bu değildi."

"HİÇBİR ŞEYDEN ŞİKAYET EDEMEM"



"Sahadaki tüm arkadaşlarımın sevgisini hissetmek her fedakarlığa değecek bir histi. Bize verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ederiz, maalesef başaramadık ve çok uzun bir süre canımız yanacak."

"Tanrım, bana verdiğin her şey için teşekkür ederim ve hiçbir şeyden şikayet edemem. Ne olursa olsun şerefimiz senin içindir."