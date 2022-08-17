Brezilyalı futbolcu Neymar'ın model Anna Lis'e gönderdiği mesajlar ortaya çıktı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:21

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, manşetleri süslemeye devam ediyor.

Brezilyalı model Anna Lis, Neymar'ın kendisine attığı mesajları sosyal medyadan paylaştı.

Mesaj görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Neymar, Fransa'da gündeme oturdu.

"ÇALIŞMAK BENİ ENGELLİYOR"

Anna Lis'in Neymar ile yaptığı konuşmada Brezilyalı yıldızın, genç modele "Güzel fotoğraf" dedikten sonra "Gel daha yakından bak" cevabını aldığı görülüyor. Bunun üzerine "Çok uzak" yanıtını veren Neymar'a karşı ısrarcı tavrını sürdüren Lis, "Hiçbir şey yaklaşmamıza engel değil" ifadelerini kullanıyor. PSG'nin yıldızı ise son olarak "Çalışmak beni engelliyor" diyerek konuşmayı sonlandırıyor.

Fotoğraf: Anna Lis/Instagram