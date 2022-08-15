PSG'de Neymar ve Kylian Mbappe krizi

Neymar bu konu hakkında bir taraftarın Twitter paylaşımını beğenerek tüm tartışmaları alevlendirdi. Taraftar yaptığı paylaşımda; "Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz" yazdı.