PSG'de Neymar ve Kylian Mbappe krizi

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:35
<p>Fransa Ligue 1'de ikinci maçında Montpellier'i 5-2 gibi bir skorla mağlup eden Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar - Mbappe krizi gündemde. Son olarak Neymar'ın beğendiği bir gönderi, söylentileri arttırdı.</p>

Fransa Ligue 1'de ikinci maçında Montpellier'i 5-2 gibi bir skorla mağlup eden Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar - Mbappe krizi gündemde. Son olarak Neymar'ın beğendiği bir gönderi, söylentileri arttırdı.

<p>PSG'nin 5-2 kazandığı Montpellier maçında 2 gol atan Neymar, başarılı bir performans ortaya koymuştu. </p>

PSG'nin 5-2 kazandığı Montpellier maçında 2 gol atan Neymar, başarılı bir performans ortaya koymuştu. 

<p>Maçta Paris ekibinin kazandığı ilk penaltıda topun başına geçen Mbappe, golü atamamış ve taraftarın tepkisini çekmişti.</p>

Maçta Paris ekibinin kazandığı ilk penaltıda topun başına geçen Mbappe, golü atamamış ve taraftarın tepkisini çekmişti.

<p>Neymar bu konu hakkında bir taraftarın Twitter paylaşımını beğenerek tüm tartışmaları alevlendirdi. Taraftar yaptığı paylaşımda; <strong><em>"Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz"</em></strong> yazdı.</p>

Neymar bu konu hakkında bir taraftarın Twitter paylaşımını beğenerek tüm tartışmaları alevlendirdi. Taraftar yaptığı paylaşımda; "Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz" yazdı.

<p>Brezilyalı yıldız, daha sonra ise bu beğeniyi geri çekti.</p>

Brezilyalı yıldız, daha sonra ise bu beğeniyi geri çekti.

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