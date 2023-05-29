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Brezilyalı futbolculardan Vinicius Junior'a destek eylemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, ırkçı saldırılar ile karşı karşıya kalmıştı. Brezilya Ligi'nde oynanan Flamengo - Cruzeiro maçında Junior'a destek olmak isteyen futbolcular oturma eylemi yaptı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:19
Brezilyalı futbolculardan Vinicius Junior'a destek eylemi
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Brezilya Ligi’nin 8’inci hafta mücadelesinde Flamengo ile Cruzeiro takımları karşı karşıya geldi.

Müsabakanın başlama vuruşunun ardından İspanya’da ırkçı saldırılara maruz kalan Vinicius Junior için sahadaki tüm oyuncular ve hakemler oturma eylemi yaptı. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior’a gösterilen bu destek futbol dünyasında büyük yankı buldu.

Karşılaşmada Marlon’un 6’nci dakikada attığı gol ile Cruzeiro 1-0 öne geçti. Flamengo 33’üncü dakikada Ayrton Lucas’ın kaydettiği gol ile skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın devamında başka gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan birer puan ile ayrıldı. 


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