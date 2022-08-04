Brezilyalı oyuncu Luccas Claro yeniden Türkiye'ye geliyor!
Brezilya ekibi Fluminense, defans oyuncusu Luccas Claro'nun bir Türk kulübüyle sözleşme imzalamak için takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fluminense kulübü, takımın başarılı stoperi Luccas Claro'nun bir Türk kulübüne transfer olmak için takımdan ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada Luccas Claro'nun adı açıklanmayan bir Türk kulübüne gitmek için takımdan ayrılma talebinde bulunduğunu ve Fluminense yönetiminin ise bu talebi kabul ettiği belirtildi. Ayrıca Luccas Claro'nun transferi için kulübe ödeme yapılacağı da açıklamanın devamında yer aldı.
Haberde transferin yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.
30 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2017-2019 yılları arasında Gençlerbirliği forması giymişti.
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