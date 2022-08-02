Portekiz Süper Ligi hangi platformda yayımlanacak? İşte Portekiz Süper Ligi maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal
Portekiz Süper Ligi'nde (Liga NOS) 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlıyor. Peki Portekiz Süper Ligi maçları hangi kanalda yayımlanacak? İşte Portekiz Süper Ligi maçlarını canlı yayımlayacak kuruluş...
Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Portekiz Süper Ligi’nde yeni sezon 5 Ağustos günü başlayacak. Portekiz Süper Ligi bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Portekiz Süper Ligi maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte Portekiz Süper Ligi’nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...
PORTEKİZ SÜPER LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Portekiz Süper Ligi maçları bu yıl S Sport'ta canlı yayımlanacak. S Sport, Türkiye'deki Portekiz Süper Ligi takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm Portekiz Süper Ligi maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.
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