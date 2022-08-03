İşte Süper Lig'in gol kralları!

Ligin en çok gol atan toplam 46 futbolcusu 19 ayrı takımdan çıktı. Galatasaray 17 kezle en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.

Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 15, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da birer kez gol kralı çıkardı.