Brezilyalı yıldız Neymar, ikinci kez baba oldu!

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de sürdüren Neymar, ikinci kez baba oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 14:25
Brezilyalı yıldız Neymar, ikinci kez baba oldu!
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Al Hilal forması giyen Neymar, babalık duygusunu ikinci kez tattı. 

31 yaşındaki yıldız futbolcu ile 28 yaşındaki kız arkadaşı Bruna Biancardi, bir kız bebekleri olduğunu duyurdu.

MAVIE ADINI VERDİ

Çift, kızlarına Mavie adını verdi. Neymar'ın eski kız arkadaşı Carolina Dantas'tan 12 yaşında Davi Lucca adında bir oğlu var.

"BİZİ SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER" 

İkili, kızlarıyla ilk fotoğraflarını da Instagram'da paylaşarak, "Mavie'miz hayatımıza katıldı. Hoş geldin kızımız! Seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkürler" mesajını yazdı.

İkili, 2022'nin başlarından bu yana birlikte. Aynı yılın yaz döneminde kısa bir ayrılık yaşayıp tekrar barışmışlardı.


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