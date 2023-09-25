Jesus ile Neymar arasında kılıçlar çekildi

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:38

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:38

Al Hilal'de Jesus ve Neymar savaşı başladı.

İspanya basınında Diario Sport'un haberine göre, sezon başında dev bir ücretle PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar, yeni hocası Jorge Jesus ile tartıştı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Namangan karşısında sarı kart gören ve daha sonrasında Jesus'un uyarılarına rağmen, tavırları nedenilye maçtan atılmasına neden olacak tepkiler gösteren Neymar ile tartışma yaşadı.

JESUS'UN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Maç sonrasında Neymar'ı performansı üzerinden sert bir şekilde eleştiren Jorge Jesus'a Brezilyalı oyuncudan tepki gecikmedi.

Yönetim ile iletişime geçen Neymar, Portekizli çalıştırıcının kovulmasını talep etti.

BeIN Sports'un Sport Italia ve Arap medyasından aktardığı habere göre, Suudi kulübün yöneticileri bu Salı günü Jorge Jesús'un menajeri ile bir araya geldi ve takımın performansı iyileşmezse antrenörün sözleşmesini feshetme olasılığı konusunda uyardı.

Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde 17 puan ile, Al-Ittihad'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.