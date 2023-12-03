Francesco Farioli'nin serisi Nantes deplasmanında sona erdi!

Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nantes'a 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:42
Francesco Farioli'nin serisi Nantes deplasmanında sona erdi!
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Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Nantes ile Nice karşı karşıya geldi. Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan maçı Nantes 1-0 kazandı. Bu skorla birlikte Farioli'nin ekibi Nice, bu sezon ilk kez kaybetti.

Nantes'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Florent Mollet kaydetti.

Ev sahibi Nantes'ta Galatasaraylı eski futbolcu Mostafa Mohamed, 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla birlikte Nantes, puanını 18'e yükseltti. Nice ise ilk kez puan alamadı ve 29 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.

Ligin bir sonraki maçında Nantes, zorlu PSG deplasmanına gidecek. Nice, sahasında Reims'i ağırlayacak.


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