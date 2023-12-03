Francesco Farioli'nin serisi Nantes deplasmanında sona erdi!
Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nantes'a 1-0 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Nantes ile Nice karşı karşıya geldi. Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan maçı Nantes 1-0 kazandı. Bu skorla birlikte Farioli'nin ekibi Nice, bu sezon ilk kez kaybetti.
Nantes'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Florent Mollet kaydetti.
Ev sahibi Nantes'ta Galatasaraylı eski futbolcu Mostafa Mohamed, 90 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla birlikte Nantes, puanını 18'e yükseltti. Nice ise ilk kez puan alamadı ve 29 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.
Ligin bir sonraki maçında Nantes, zorlu PSG deplasmanına gidecek. Nice, sahasında Reims'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' sorusuna yanıt
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Saadet zinciri vurgusu!
- 'Üç ülke saydılar aralarında Türkiye de var...'
- Yerlikaya’dan 'Soylu' sorusuna yanıt!
- Belediyenin afişlerine saldırı!
- İşte Almanya'daki rakiplerimiz!
- Eve 'motorlu ses sistemi' yerleştirdiler!
- 'Beyaz Akciğer Sendromu' vakalarında artış
- 'Onlar terörist'