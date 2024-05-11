Brezilya'nın Copa America kadrosu açıklandı
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Dorival Junior, Copa America'da mücadele edecek 23 kişilik kadroyu açıkladı.
ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Copa America öncesinde Brezilya'nın kadrosu belli oldu.
Brezilya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada turnuvada mücadele edecek 23 kişilik kadro paylaşıldı.
Kadroya Bremer, Casemiro, Gabriel Jesus, Richarlison ve Matheus Cunha dahil edilmedi.
Brezilya, D Grubu'nda Kolombiya, Paraguay ve Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.
Brezilya'nın Copa America kadorsu şöyle:
Kaleciler: Bento, Ederson, Alisson
Bekler: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell
Stoperler: Beraldo, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Marquinhos
Orta Saha: Andreas Pereira, Joao Gomes, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Lucas Paqueta
Forvet: Endrick, Evanilson, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Raphinha, Savinho, Vinicius Junior
COPA AMERICA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
16 takımın mücadele edeceği Copa America, 20 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
48. kez düzenlenecek turnuvada son şampiyon Arjantin olmuştu.
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