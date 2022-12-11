Brezilya'nın gözü Fenerbahçeli teknik direktör Jorge Jesus'ta!
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a elenen Brezilya'da teknik direktör Tite ile yollar ayrılacak. İddiaya göre Brezilyalı hocanın yerine düşünülen isimler arasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da bulunuyor.
Brezilya'da görevi sona eren teknik direktör Tite yerine yeni teknik direktör adaylarından biri olarak da Jorge Jesus gösterildi.
Globo'da yer alan habere göre, Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da Tite'nin vedası sonrası ana gündem teknik direktör.
JORGE JESUS LİSTEDE
Haberde Brezilya'da yeni teknik direktörlük için Portekizli 3 hocanın listede olduğu ve bu isimlerin Jorge Jesus ile birlikte, Palmeiras'ta çalışan Abel Ferreira ve Botafogo'da görev yapan Luis Castro olduğu belirtildi.
Brezilya'nın, Tite'nin sözleşmesinin 31 Aralık 2022'de resmen bitmesinin ardından yeni teknik direktör için harekete geçeceği ifade edildi.
Adı geçen 3 ismin Brezilya'da sergiledikleri performanslar nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldıkları kaydedildi.
PEP GUARDIOLA DA ADAYLAR ARASINDA
Brezilya'nın listesinde ayrıca söz konusu 3 isim dışında Pep Guardiola, Dorival Junior ve Fernando Diniz'in de olduğu olduğu öne sürüldü. Brezilya'nın büyük hayalinin, takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek olduğu ancak İspanyol hocanın mali şartları ve Manchester City ile yeni sözleşme uzatması sonrası bu imzanın çok uzak bir ihtimal olduğu aktarıldı.
Kısa sürede Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Jorge Jesus, sarı-lacivertli takıma 1 yıllık imza atmıştı. Portekizli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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