Brezilya'nın yeni teknik direktörü belli oluyor
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Futbol Takımı ile anlaştığı ileri sürüldü.
Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin haziran ayının sonunda Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
Brezilya basınından Globo, milli takımın başına Carlo Ancelotti'nin geçeceğini duyurdu. İtalyan teknik direktörün Brezilya'nın başına geçeceği tarihin ise haziran ayının sonu olduğu ifade edildi.
JORGE JESUS'UN ADI ANILIYORDU
Real Madrid ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan İtalyan teknik direktörün İspanyol ekibiyle kontratı bitene kadar Brezilya'yı geçici olarak çalıştırması bekleniyor. Ancelotti'nin Real Madrid yönetimini ikna etmesi durumunda ise 30 Haziran'dan itibaren İtalyan hocanın yeni takımında göreve başlayacağı belirtiliyor.
Dünya Kupası sonrası Tite'nin görevinden ayrılması sonrası Brezilya teknik direktörlüğü için Jorge Jesus'un yanı sıra Pep Guardiola gibi isimlerin de adı geçmişti.
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