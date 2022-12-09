Brezilya'yı penaltılarda eledi: Hırvatistan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde

09 Aralık 2022 Cuma, 20:57

2022 FIFA Dünya Kupası ilk çeyrek final karşılaşmasında Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sona erdi. Hırvatistan rakibini penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Brezilya'nın golünü 105+1. dakikada Neymar attı. Neymar, 77 golle Brezilya Milli Takımı'nda en çok gol atan isim olan Pele'yi yakaladı.

Hırvatistan'ın golü ise 116. dakikada Bruno Petkovic'ten geldi.

HIRVATİSTAN PENALTILARDA GÜLDÜ

Hırvatistan rakibini penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin - Hollanda karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic, ikinci yarıda yaptığı önemli kurtarışlarla takımının yarı finale çıkmasında başrol üstlendi.

Livakovic, Brezilya'nın 47, 55, 66 ve 76. dakikada geliştirdiği ataklarda kalesinde devleşerek gole izin vermedi.

Penaltılarda da bir kurtarışa imza atan Livakovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Livakovic, Hırvatistan'ın Japonya'ya üstünlük sağladığı son 16 turunda da seri penaltı atışlarında 3 kurtarış yapmış ve takımının çeyrek finale çıkmasını sağlamıştı.

MAÇTAN NOTLAR

İki takımın da rakip kalede etkili olamadığı ilk yarıda Brezilya sol, Hırvatistan ise sağ kanattan pozisyon üretmeye çalıştı. Bu bölümde Brezilya'nın 5 şutundan 3'ü isabetli olurken, Hırvatistan'ın ise yaptığı 3 vuruşun hiçbiri kaleyi bulmadı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya ise Brezilya etkili başladı. 47. dakikada Militao'nun ceza sahası içinin sağından kale alanına çevirdiği topa Gvardiol'un ters vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

55. dakikada Richarlison'un ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar'ın sert şutunda meşin yuvarlak, Livakovic'den döndü.

66. dakikada Rodrygo'nun ceza sahasına pasında savunmadan seken topu altıpasın solunda önünde bulan Paqueta, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Richarlison'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Neymar'ın sol çaprazdan şutunda açısını kapatan Livakovic yine gole izin vermedi.

Brezilya, ikinci yarıda birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Livakovic'i geçmeyi başaramadı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

UZATMA BÖLÜMÜ

Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti.

Neymar, önce Rodrygo sonra da Paqueta ile yaptığı verkacın ardından ceza sahası içinde topla buluştu. Yıldız futbolcu, kaleci Livakovic'i de geçerek dar açıdan yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Orsic'in pasında penaltı noktasının gerisindeki Petkovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta Marquinhos'a da çarparak yön değiştiren top, ağlara gitti: 1-1.

Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI

Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı.

Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı.

Rusya 2018'in ikincisi Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya ise taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

Stat: Education City

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Gary Beswick (İngiltere)

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Dk. 110 Budimir), Brozovic (Dk. 114 Orsic), Modric, Kovacic (Dk. 106 Majer), Pasalic (Dk. 72 Vlasic), Perisic, Kramaric (Dk. 72 Petkovic)

Brezilya: Alisson, Militao (Dk. 106 Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Paqueta (Dk. 106 Fred), Casemiro, Raphinha (Dk. 56 Antony), Neymar, Vinicius Junior (Dk. 64 Rodrygo), Richarlison (Dk. 84 Pedro)

Goller: Dk. 105+1 Neymar (Brezilya), Dk. 117 Petkovic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 25 Danilo, Dk. 68 Casemiro, Dk. 77 Marquinhos (Brezilya), Dk. 31 Brozovic, Dk. 117 Petkovic (Hırvatistan)