Brian Priske'den Galatasaray yanıtı: 'Avantajla geldiklerini biliyorum ama...'
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske, açıklamalarda bulundu. Priske, "Bir gol avantajla geldiklerini biliyorum ama aynı yaklaşımı sergileyeceklerini düşünüyorum. Biz de aynı kaliteye sahip olduğumuzu göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
Priske, "Galatasaray'da aynı şeyleri görmeyi bekliyorum. İyi ve güçlü bir takım. Bireysel kalitelerle fark yarattılar. Onlarla birçok noktada başa baş oynadık. Oyunun anahtar noktalarında bireysel kalite ile cezalandırdılar. Bir gol avantajla geldiklerini biliyorum ama aynı yaklaşımı sergileyeceklerini düşünüyorum. Biz de aynı kaliteye sahip olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.
46 yaşındaki teknik direktör sözlerine, "Taraftarımızdan çok şey bekliyorum. Onlara çok minnettarız. Uzun bir süre boyunca harikaydılar. Bu maçta yine onlara ihtiyacımız var. Uzun süredir harika iş çıkartıyorlar. Bir üst kademeye çıkacaklarından da eminim bu maç için. Bu bir takım işi, bu maçta oyun, oyuncular, personel, hepimiz tek bir takım olarak baskı uygulayacağız" diye devam etti.
"RÖVANŞTA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Priske, "Uzun bir süredir birlikte oynuyoruz. Taraftarımızdan da bahsettim. O yüzden rövanşta elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarf etti.
Brian Priske, ilk maçta oynamayan Filip Panak için, "Zor bir karar verdim onun için. Bizim için önemli bir oyuncu. Önceki yıl bunu ispatladı. Bu maçta onu görme şansımız olacak. Eminim kendisi yardımcı olabilecek oyunculardan bir tanesi. Tecrübesiyle bize yardımcı olacak" diye konuştu.
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