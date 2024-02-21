Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe mesajı: 'Bizim sayemizde fırsat buluyorlar'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Galatasaray'ın son 20-25 yıldır kazandırdığı puanlarla, rakiplerimiz yurt dışında Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyor. Bu sene de aynı şey olacak" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:27
Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe mesajı: 'Bizim sayemizde fırsat buluyorlar'
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sparta Prag karşılaşması öncesi konuştu.

Metin Öztürk, "Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene kendi liginde şampiyon olmuş ve öyle gelmiş. Şu anda da liderler, sanırım 4 puan farkla. Orada farklı bir play-off sistemi var. Bu sene de şampiyon olacaklarmış gibi gözüküyor. Yaş ortalamaları 25. Aynen bizim gibi çok köklü bir kulüp. Zor bir maç ama biliyorsunuz ki Galatasaray sadece Türkiye'de değil, gerek Şampiyonalar Ligi'nde gerek Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atmış bir takım. Kağıt üzerinde avantaj bizde, sahada ne olur bilmiyoruz. Biz Okan Hoca ve ekibe güveniyoruz. Umarım galip döner, ondan sonra Antalyaspor maçında çıkar şampiyonluk yolumuzda devam ederiz" dedi.

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"BİZİM SAYEMİZDE FIRSAT BULUYORLAR"

Öztürk ayrıca, "Şu anda bizim bütün konsantrasyonumuz Sparta Prag. Adım adım gidelim. Amacımız kazanarak dönmek. Galatasaray'ın son 20-25 yıldır kazandırdığı puanlarla, rakiplerimiz yurt dışında Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyor. Bu sene de aynı şey olacak. Galatasaray ülke puanına katkıda bulunarak diğer rakiplerine bir avantaj sağlayacak" diye konuştu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında perşembe günü TSİ 23:00'te deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.


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