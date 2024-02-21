Sarı-kırmızılılar Prag deplasmanında: Çekya'da gündem Galatasaray!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Çek basını zorlu mücadeleye sayfalarında geniş yer ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:46
Sarı-kırmızılılar Prag deplasmanında: Çekya'da gündem Galatasaray!
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Galatasaray, Avrupa Ligi  play-off turunda 3-2'nin rövanşında perşembe günü Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a konuk olacak.

Çek basını kritik karşılaşmayı ayrıntılı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.

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SPARTA PRAG'IN 3 OYUNCUSU CEZALI

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Karşılaşmada Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymesi bekleniyor.


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