Sarı-kırmızılılar Prag deplasmanında: Çekya'da gündem Galatasaray!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 21.02.2024 - 11:46

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında perşembe günü Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a konuk olacak.

Çek basını kritik karşılaşmayı ayrıntılı bir şekilde masaya yatırdı. Yapılan analizlerde ileri uçta etkili silahlara sahip olan sarı-kırmızılıların tura bir adım daha yakın olduğu ifade edildi. Maçın bol gollü geçeceği vurgulandı.

SPARTA PRAG'IN 3 OYUNCUSU CEZALI

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı oynanacak olan rövanş maçı öncesinde kart cezası bulunan Ladislav Krejci, Matej Rynes ve Veljko Birmancevic forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda ise ilk maçta kırmızı kart gören Victor Nelsson takımını yalnız bırakacak. Karşılaşmada Danimarkalı oyuncunun yerine Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymesi bekleniyor.