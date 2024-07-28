Transferde Fenerbahçe'ye rakip!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:44

Güncelleme: 28.07.2024 - 18:44

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği genç futbolcu için yeni bir transfer iddiası geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Rennes, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Corinthians forması giyen Wesley için devreye girdi.

DOUE YERİNE WESLEY

Genç futbolcusu Desire Doue'yi iyi bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlanan Fransız ekibi, onun yerine Brezilya ekibinde forma giyen 19'luk yıldız adayını gözüne kestirdi.

3 EKİBİN DE GÜNDEMİNDE

Brezilya'da hızıyla Kylian Mbappe'ye benzetilen oyuncu ile Chelsea, West Ham ve Atalanta'nın da ilgilendiği yazıldı.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 19 yaşındaki sol kanadın geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Corinthians formasını toplamda 78 kez terleten Wesley, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.