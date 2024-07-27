Fenerbahçe'de flaş Alexander Djiku gelişmesi: Bonservis bedelini duyurdular!
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku'ya Fransa'dan talip çıktığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Strasbourg'tan renklerine bağladığı Alexander Djiku için sürpriz bir transfer haberi geçildi.
RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'in aktardığı habere göre Rennes, Alexander Djiku için devreye girdi. Rennes'in Djiku transferi için ayırdığı bütçenin 10 milyon Euro olduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe'nin ise 20 milyon Euro'ya yakın bir rakamla ikna edilebileceği vurgulandı. Haberde Jose Mourinho'nun Ganalı stoperi takımda tutmak istediği kaydedildi.
Fenerbahçe ile 2023-24 sezonunda toplam 36 maça çıkıp 2841 dakika süre alan Djiku, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı da vermişti. 29 yaşındaki Alexander Djiku'nun Fenerbahçe ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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