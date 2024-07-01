Bright Osayi-Samuel'e Ada'dan 3 talip: Transferin önündeki tek engel...
İngiltere Premier Lig'den 2, İskoçya Ligi'nde 1 kulübün Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'dan 508 bin Euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için İngiltere'de sürpriz bir haber geçildi.
OSAYİ'YE ADA'DAN 3 TALİP
Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği Ada basınında yer aldı. Haberde Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı.
İngiliz gazeteci Alan Nixon'ın haberine göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır. 26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı.
TRANSFERDEKİ TEK ENGEL...
Haberde QPR'da sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.
Geride kalan sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
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