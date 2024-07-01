Nicolo Melli Fenerbahçe Beko'ya dönüş nedenini açıkladı!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:29

Güncelleme: 01.07.2024 - 14:29

Fenerbahçe Beko'ya dönen Nicolo Melli, bu kararının arkasında yatan sebepleri açıkladı.

İtalyan Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı ve THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun tekrar üyesi olan Nicolo Melli, Tuttosport'tan Piero Guerrini ile yaptığı röportajda, karar yolunda geçen süreçle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN İKNA ETMESİ UZUN SÜRMEDİ"



Melli, Fenerbahçe'ye dönüş sebebiyle ilgili şu şekilde konuştu:

"Çok basit, Milano'nun ve Ettore Messina'nın benimle yalnızca 45 saniyelik bir telefon görüşmesi yapması, niyetlerini net bir şekilde belli etti ve ben de başka bir yola saptım. Başka teklifler de vardı ama Fenerbahçe'nin beni ikna etmesi uzun sürmedi. Sonuçta daha önce EuroLeague Final Four'da yer almışlardı ve tekrar alma hedefleri var. Ve ben de artık o kupayı kazanmayı çok isterim."

"Zaten daha önce de yer aldığım ve iyi bir iş çıkardığım takımda şu anda değerli bir koçları ve üst düzey bir kadroları var. Alternatiflere hiç bakmadım bile. Koç Jasikevicius'la konuşunca, hızlıca bir anlaşmaya vardık. Ve tabii ki ailemle birlikte gideceğim, onlarsız asla yapamam."

OLİMPİA MİLANO'DAN AYRILMA SÜRECİ

33 yaşındaki oyuncu, Olimpia Milano'dan ayrılma konusunda tek karar verenin kendisi olmadığını ise sözlerine ekledi:

"İşlerin gidişatına değinmem gerekirse, bu seçimi yapanın ben olmadığımı açıklığa kavuşturmak isterim. Bu kararı takım verdi ve hepsi de bu hayatın ve işin bir parçası. Lakin takımı arayan ben değildim. Bu işlerin karşılıklı bir şekilde halledilmesi lazım. Anlaşamama durumumuz da olabilirdi. Ama Olimpia, Armani her zaman kalbimde ve öyle kalacak."

Melli, önceki sezon 8.6 sayı, 5.6 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.