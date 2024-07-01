Lugano - Fenerbahçe maçı için deplasman kararı!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Lugano, sarı-lacivertli kulübün taraftarlarına deplasman bileti satılmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.
İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır" denildi.
İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA
Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.
Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
Spor Haberleri
- Alman yıldıza dev talip!
- Lugano-Fenerbahçe maçı için deplasman kararı!
- Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı!
- Barış Alper Yılmaz'a 3 İngiliz talip!
- Milli futbolcunun transferinde işlem tamam!
- Galatasaray'dan Icardi iddialarına yanıt!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!
- Vincenzo Montella'dan Cenk Tosun kararı!
- Portekiz'in rakibi Slovenya!
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!