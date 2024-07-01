Lugano - Fenerbahçe maçı için deplasman kararı!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Lugano, sarı-lacivertli kulübün taraftarlarına deplasman bileti satılmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:03
Lugano - Fenerbahçe maçı için deplasman kararı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır" denildi.

İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA

Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.


fenerbahçe haberleri Lugano haberleri Deplasman haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Atletico Madrid'i ikna etti: Çağlar Söyüncü transferinde işlem tamam!

Fenerbahçe Atletico Madrid'i ikna etti: Çağlar Söyüncü transferinde işlem tamam!
Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen açıkladı!

Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen açıkladı!
Sırp basınından flaş iddia: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Sırp basınından flaş iddia: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler