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Brighton'dan James Milner kararı!

Brighton'dan James Milner kararı!

13.06.2025 20:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Brighton'dan James Milner kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, 39 yaşındaki İngiliz oyuncu James Milner ile yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, tecrübeli orta saha oyuncusu James Milner'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

James Milner, 2023 yazında Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brighton'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle Premier Lig'de sadece dört maçta forma giyen Milner, buna rağmen kulüp tarafından bir sezon daha kadroda tutuldu.

REKORU KIRABİLİR

İngiliz futbolcunun 40 yaşına gireceği tarih 4 Ocak 2026. Eğer o tarihten sonra da Premier Lig'de forma giyerse, lig tarihinin en yaşlı saha oyuncusu rekorunu kırma şansı elde edecek. Bu rekor şu anda, 40 yaş ve 272 günlükken West Ham forması giyen Teddy Sheringham'a ait.

Kariyerine Leeds United'da başlayan Milner; Newcastle United, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool gibi önemli takımlarda da forma giydi. İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda da ülkesini temsil etti.

PREMIER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKANLAR

James Milner, 638 maçla Premier Lig tarihinin en çok forma giyen ikinci oyuncusu konumunda. Zirvede 653 maçla Gareth Barry yer alırken, efsanevi Manchester United'lı Ryan Giggs ise 632 maçla üçüncü sırada bulunuyor. Milner, yeni sezonda 16 maçta forma şansı bulursa bu alanda zirveye oturabilir.


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