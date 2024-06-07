Brighton gözünü Alman hocaya çevirdi: Premier Lig tarihine geçecek transfer

İngiltere Premier Lig takımı Brighton, Roberto De Zerbi ile yollarını ayırmasının ardından, St. Pauli'nin 31 yaşındaki çalıştırıcısı Fabian Hürzeler'i gündemine aldı. İngiliz kulübü, bu transferi gerçekleştirirse Premier Lig tarihinin genç teknik direktörüne sahip olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:26
Brighton gözünü Alman hocaya çevirdi: Premier Lig tarihine geçecek transfer
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Roberto De Zerbi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Brighton'ın, St. Pauli'yi Bundesliga'ya çıkarta Fabian Hürzeler ile ilgilindiği ileri sürüldü.

NTV Spor'un The Telegraph'tan aktardığı habere göre; 31 yaşındaki teknik adam, Premier Lig kulübünün verilere dayalı analizleri sonucunda belirlediği adaylardan birisi.

Hürzeler, Almanya'dan İngiltere'ye transfer olursa Premier Lig tarihinin en genç teknik direktörü olacak.

Fabian Hürzeler, bu sezon 2. Bundesliga'da St. Pauli'yi şampiyonluğa taşıdı.


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