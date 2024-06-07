Brighton gözünü Alman hocaya çevirdi: Premier Lig tarihine geçecek transfer

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:26

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:26

Roberto De Zerbi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Brighton'ın, St. Pauli'yi Bundesliga'ya çıkarta Fabian Hürzeler ile ilgilindiği ileri sürüldü.

NTV Spor'un The Telegraph'tan aktardığı habere göre; 31 yaşındaki teknik adam, Premier Lig kulübünün verilere dayalı analizleri sonucunda belirlediği adaylardan birisi.

Hürzeler, Almanya'dan İngiltere'ye transfer olursa Premier Lig tarihinin en genç teknik direktörü olacak.

Fabian Hürzeler, bu sezon 2. Bundesliga'da St. Pauli'yi şampiyonluğa taşıdı.